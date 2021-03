Bass+ Vivez-le à fond

Le casque circum-aural Philips BASS+ vous permet d'écouter votre musique en retrouvant toute l'intensité des basses. Fin et robuste, il est conçu pour ceux qui sont à la recherche de basses ultra-puissantes et plus percutantes, mais avec un encombrement réduit. Voir tous les avantages