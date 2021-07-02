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Philips Avent Tire-lait électronique unique
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Est-il sûr d'utiliser des pièces décolorées pour mon produit Philips Avent ?
Puis-je renvoyer le tire-lait pour remboursement ?
À quelle fréquence faut-il remplacer les pièces en silicone ?
Mon produit Philips Avent est-il sans BPA ni BPS ?
Quand dois-je acheter mon tire-lait ?
Coquilles pour mamelons Comfort
Pots de conservation du lait maternel
Coussinets d'allaitement
Bout de sein
Sachets de conservation pour le lait maternel
AventCoussin masseur pour tire-lait
AventCorps du tire-lait
AventDiaphragme silicone pour tire-lait
Niplette™
Du lait s'écoule du tire-lait au niveau de la bague de serrage assurant la jonction avec le biberon. Pourquoi ?
Pourquoi le lait passe t-il derrière le coussin masseur d'allaitement ?
Le tire-lait ne s'allume pas. Que se passe t-il ?
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