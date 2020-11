La technologie de brins 5 en 1 des têtes de brosse VisaPure

Toutes les brosses VisaPure bénéficient d'une technologie unique de brins 5 en 1. L'extrémité de chaque brin est doublement polie et ultra-douce, pour une glisse parfaite. Les brins VisaPure sont très longs afin de procurer une sensation agréable sur la peau. Ils sont également plus fins que les pores et d'une densité d'implantation permettant d'atteindre plus de pores à la fois, pour un nettoyage efficace, doux et agréable. Leur matériau a été spécialement sélectionné pour sa résistance à l'eau.