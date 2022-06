Expérience de brossage personnalisée

Votre DiamondClean 9000 propose les modes Clean, White+, Gum Health et Deep Clean+ afin de répondre à vos besoins en matière de brossage. Le mode Clean est conçu pour un brossage quotidien optimal, White+ élimine les taches, Gum Health permet un brossage doux et efficace des gencives, et Deep Clean+ un brossage en profondeur vivifiant. Vous avez le choix entre trois intensités. Optez pour la plus élevée si vous souhaitez intensifier votre brossage ou pour la plus basse si vous avez la bouche sensible.