Faites votre choix parmi 5 modes, dont Polish et Sensitive

Avec DiamondClean, réalisez un nettoyage rafraîchissant au quotidien. Nos 5 modes répondent à tous vos besoins en matière de brossage : mode Clean pour un brossage quotidien optimal, Gum Care pour un massage des gencives en douceur, Polish pour un sourire plus blanc, Sensitive pour un nettoyage doux et efficace des gencives sensibles, et White, le mode idéal pour éliminer les taches en surface.