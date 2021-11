Un nettoyage Philips Sonicare pour votre langue

TongueCare+ est le seul brosse-langue bénéficiant de la puissance Philips Sonicare pour éliminer les bactéries responsables de la mauvaise haleine à chaque passage. Ses 31 000 vibrations par minute fragmentent les résidus, nettoient les bactéries indésirables, et appliquent les ingrédients antibactériens du liquide BreathRx Philips Sonicare plus profondément. Vous profitez d'une plus grande sensation de propreté, et votre haleine reste fraîche plus longtemps.