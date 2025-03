Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines en seulement 2 semaines*

La brosse à dents Philips Sonicare 7100 vous aide à obtenir des gencives plus saines pour un sourire plus éclatant. Grâce à la tête de brosse G3 Premium Gum Care, les brins éliminent efficacement la plaque dentaire le long de la gencive. Ainsi, vos gencives sont jusqu'à 7x plus saines en seulement deux semaines*. De conception souple et flexible, la tête de brosse s'adapte aux contours de vos dents et de vos gencives pour un nettoyage en profondeur, tout en retirant jusqu'à 10x plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle**.