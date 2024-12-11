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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
Capteur de pression intégré
1 mode de nettoyage
1 fonction BrushSync™
Clipsez la tête de brosse W2 Optimal White pour éliminer les taches en surface et révéler un sourire plus éclatant. Avec ses brins centraux d'élimination des taches densément implantés, il est cliniquement prouvé qu'elle éclaircit les dents en seulement une semaine.
La tête de brosse i InterCare est dotée de brins de haute qualité extra-longs densément implantés. Ils ciblent la plaque dentaire logée au plus profond des espaces interdentaires. Il est cliniquement prouvé qu'elle réduit les saignements et les inflammations au niveau des gencives en seulement deux semaines.
Si les patients ne se rendent pas compte qu'ils se brossent les dents trop fort, leur brosse à dents les alertera par le biais d'impulsions sonores pour leur rappeler de réduire leur pression.
4.3
sur 5
932
Avis
86%
recommandent ce produit
Goyathlay
11/12/2024
France
Acheteur vérifié
Trés bien passe partout gencives et dents
Pratique, s'arrête tout seul. Je fait 2 vacations !
Pour
Pratique, s'arrête tout seul. Je fait 2 vacations !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProtectiveClean 4300 HX6807/24 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProtectiveClean 4300 HX6807/24 Brosse à dents électrique
Jpmc
18/10/2024
France
Acheteur vérifié
Produit agréable à utiliser
La durée de la batterie, le faible poids de l’appareil
Pour
Efficace
Contre
Bruyant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProtectiveClean 4300 HX6807/24 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProtectiveClean 4300 HX6807/24 Brosse à dents électrique
aa67
13/10/2024
France
Acheteur vérifié
Brosse à dents électrique plus douce pour couronne
cette nouvelle version Sonic a des vibrations moins agressives pour les couronnes. L'ancienne version classique avait progressivement fragilisé une de mes couronnes et fini par ébrécher une partie de la porcelaine de la couronne. La version sonic est moins puissante et donc plus respectueuse des porcelaines des couronnes
Pour
moins traumatisante pour les couronnes
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProtectiveClean 4300 HX6807/24 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProtectiveClean 4300 HX6807/24 Brosse à dents électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle