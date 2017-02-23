Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
3 modes
2 têtes de brosse
La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.
Il a été prouvé que l'action de nettoyage dynamique de cette brosse à dents et la plus grande surface de contact direct avec chaque dent contribuaient à éliminer les taches, pour des dents naturellement plus blanches.
Le minuteur de 2 minutes de la brosse à dents électrique Philips Sonicare vous permet de respecter la durée de brossage recommandée.
4.0
sur 5
90
Avis
86%
recommandent ce produit
Valentin08
23/02/2017
France
Investissement qui en vaut la peine
Septique au départ sur les éléments commerciales de ce produit, j'ai été très agréablement surpris des points positif de cette brosse à dent. Le brossage manuel n'est bien que peu de chose comparer au brossage avec cette brosse à dent électrique. Depuis 1 semaine que je me brosse les dents avec, je vois déjà les résultats de blancheur sur ma dentition. Le brossage est très correct, jamais je n'ai eu un brossage équivalent avec une brosse manuelle. Je recommande ce produit. Même si le prix de la brosse à dent est élevé et que les têtes sont à changer en moyenne au bout de 6 mois, le jeu en vaut la chandelle !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6721/35 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6721/35 Brosse à dents électrique
lkenza
13/03/2015
France
Acheteur vérifié
Tres bon résultat !!! Quelle différence avec une brosse simple !!!
Je suis tres contente de mon achat et je recommande ce produit... Le resultat est remarquable ... Quel changement et facilité d utilisation... Je ne pourrais plus m en passer...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6732/02 Sonic electric toothbrush
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6732/02 Sonic electric toothbrush
Camilleodile
13/03/2015
France
Acheteur vérifié
Tres bon résultat !!! Quelle différence avec une brosse simple !!!
Je suis tres contente de mon achat et je recommande ce produit... Le resultat est remarquable ... Quel changement et facilité d utilisation... Je ne pourrais plus m en passer...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6732/02 Sonic electric toothbrush
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite HX6732/02 Sonic electric toothbrush
calculé sur la base de deux périodes de brossage de deux minutes par jour, en mode nettoyage
Élimine jusqu’à 7 fois plus de plaque qu’une brosse à dents manuelle