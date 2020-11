3 ans et +

La tête de brosse Philips Sonicare For Kids est dotée de brins profilés adaptés aux dents de votre enfant de 3 ans et plus. Les brins sont extra-souples, pour un nettoyage en douceur. Le caoutchouc au dos de la tête de brosse rend le brossage plus agréable, et parfaitement sûr. Également disponible à la taille supérieure (standard), adaptée aux enfants de 7 ans et plus.