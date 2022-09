Détartrant pour toutes les machines à café SENSEO®

Le détartrage est essentiel pour entretenir votre SENSEO®. Il doit être fait au moins une fois tous les trois mois et jusqu'à six fois par an. Le détartrage de votre SENSEO® vous garantit : un volume de tasse maximal, une température de café optimale, une préparation plus silencieuse du café, l'absence de dysfonctionnements et une durée de vie accrue pour votre SENSEO®.