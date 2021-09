Préparez un café SENSEO® comme vous l'aimez

Grâce à son sélecteur d'intensité, la machine SENSEO® Viva Café vous donne le choix entre deux cafés : court et serré ou long et doux. On ne peut plus pratique, elle est équipée d'un bec verseur ajustable et de la fonction de démarrage instantané. Voir tous les avantages