S-bag ultra-longue performance capturant les poussières les plus fines

Le sac S-bag ultra-longue performance de Philips est constitué de cinq couches d'un matériau de qualité supérieure qui ne se colmate pas et qui permet de capturer la poussière la plus fine. Cette excellente filtration améliore la qualité du nettoyage et produit un air pur. La filtration multicouche maintient également une puissance d'aspiration élevée pendant toute la durée de vie du sac. Le sac S-bag ultra-longue performance a été testé et certifié par le TÜV Rheinland Group, un institut indépendant, et il a été prouvé qu'il durait jusqu'à 80 % plus longtemps qu'un sac standard.