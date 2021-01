Une durée de vie augmentée de 50 % par rapport aux sacs en papier traditionnels

Les sacs S-bag® Classique longue performance durent 50 % plus longtemps que les sacs en papier traditionnels. Le matériau synthétique spécial du sac et ses 15 % de capacité en plus assurent un flux d'air optimal permettant de maintenir la puissance d'aspiration de votre aspirateur plus longtemps.