Brosse Reach & Clean pour accéder aux endroits les plus difficiles à atteindre

Le design novateur de la brosse Reach & Clean permet d'accéder aux endroits les plus difficiles à atteindre grâce à une simple rotation latérale de la tête de la brosse, ce qui augmente de 40 % la puissance d'aspiration. En retournant complètement la tête de la brosse, vous transformez rapidement et facilement cette brosse pour sols durs en brosse pour moquettes et tapis.