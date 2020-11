Mini-brosse Turbo

La mini-brosse Turbo est idéale pour éliminer les poils d'animaux des tissus d'ameublement, des sièges et de la moquette ou des tapis. Elle est compacte, puissante et efficace, grâce à sa brosse rotative motorisée. Compatible avec les modèles SpeedPro Max (Aqua), ainsi que les séries 7000 et 8000 (Aqua). Voir tous les avantages