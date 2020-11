Une aspiration sans fil ultra-rapide*

Terminez plus vite votre ménage grâce à l'aspiration sans fil 3-en-1. Notre puissante brosse à 360° aspire plus rapidement la poussière et la saleté de tous les côtés. Optimisez chaque geste, sur les sols durs comme sur les tapis et moquettes. Le système unique d'aspiration et nettoyage s'attaque instantanément à différents types de saleté. Voir tous les avantages