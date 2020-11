Pour un air pur dans votre maison

Ce filtre lavable EPA 12* retient au moins 99,5 % des parasites microscopiques à l'origine des allergies respiratoires. Pour une efficacité de filtration optimale, il convient de le nettoyer tous les 6 mois et de le remplacer tous les 2 ans (*Depuis 2010, les dénominations officielles de la norme EN 1822-1 :2009 ont évolué ; ainsi, si la capacité de filtration reste inchangée, les filtres auparavant dénommés HEPA 10 et HEPA 12, sont désormais dénommés EPA 10 et EPA 12) Voir tous les avantages