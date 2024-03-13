ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Filtre sortie

Arrêté

Assistance

Filtre sortie

FC8044/02

Filtre sortie

Arrêté

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

User Manual Philips exhaust filter FC8044/02

  • PDF fichier, 2 MB
  • 13 March 2024

Ce filtre lavable EPA 12* retient au moins 99,5 % des parasites microscopiques à l'origine des allergies respiratoires. Pour une efficacité de filtration optimale, il convient de le nettoyer tous les 6 mois et de le remplacer tous les 2 ans (*Depuis 2010, les dénominations officielles de la norme EN 1822-1 :2009 ont évolué ; ainsi, si la capacité de filtration reste inchangée, les filtres auparavant dénommés HEPA 10 et HEPA 12, sont désormais dénommés EPA 10 et EPA 12)

  • PDF fichier
  • 31 March 2024

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider