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Arrêté
DCM1130/12
Détendez-vous au son de la musique que vous aimez
Cette microchaîne Philips offre une excellente qualité sonore et vous permet de charger votre iPod/iPhone. L'amplification dynamique des basses éveillera tous vos sens l'écoute tandis que son design élégant et compact saura s'intégrer à votre intérieur.
avec connecteur 30 broches
pour iPod/iPhone
CD, CD-MP3, USB, FM
10 W
Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod/iPhone pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous placez votre périphérique portable sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.
Grâce à la télécommande fonctionnelle, installez-vous confortablement et détendez-vous.
Ce système audio Philips offre une puissance de sortie totale de 10 W eff. L'abréviation «eff.» désigne la valeur effective mesurée de la puissance audio, c'est-à-dire l'énergie électrique transférée d'un amplificateur vers un haut-parleur, mesurée en watts. Cette énergie électrique et son intensité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance électrique (en watts) est élevée, plus le son diffusé par le haut-parleur est de bonne qualité.
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