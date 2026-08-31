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Arrêté

Microchaîne classique

DCM1130/12

Détendez-vous au son de la musique que vous aimez

Cette microchaîne Philips offre une excellente qualité sonore et vous permet de charger votre iPod/iPhone. L'amplification dynamique des basses éveillera tous vos sens l'écoute tandis que son design élégant et compact saura s'intégrer à votre intérieur.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Détendez-vous au son de la musique que vous aimez

  • avec connecteur 30 broches

  • pour iPod/iPhone

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • 10 W

Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément

Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément

Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod/iPhone pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous placez votre périphérique portable sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.

Télécommande fonctionnelle

Télécommande fonctionnelle

Grâce à la télécommande fonctionnelle, installez-vous confortablement et détendez-vous.

Puissance de sortie totale de 10 W eff.

Puissance de sortie totale de 10 W eff.

Ce système audio Philips offre une puissance de sortie totale de 10 W eff. L'abréviation «eff.» désigne la valeur effective mesurée de la puissance audio, c'est-à-dire l'énergie électrique transférée d'un amplificateur vers un haut-parleur, mesurée en watts. Cette énergie électrique et son intensité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance électrique (en watts) est élevée, plus le son diffusé par le haut-parleur est de bonne qualité.

Spécificités Techniques

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