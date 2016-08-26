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Arrêté

Microchaîne

BTM2335/12

4.2

| (10) Avis | 100% recommandent ce produit

Relaxez-vous en musique

Écoutez les titres de votre smartphone, diffusez votre bibliothèque musicale via Bluetooth et écoutez vos CD et MP3 sur ce système audio Philips compact tout-en-un. Chargez tous vos appareils (smartphones, tablettes) grâce au port USB intégré.

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L'obsession du son

Relaxez-vous en musique

  • 30 W

  • Bluetooth®

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité

Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.

Puissance de sortie maximale de 30 W

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

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4.2

sur 5

10

Avis

100%

recommandent ce produit

2
1

26/08/2016

France

France

Très bonne chaine

Déjà un coup de chapeau à la logistique Philips... En effet, chaîne commandée un jeudi à midi, reçue par UPS le vendredi a 15 heures...De plus le son de cette chaine est excellent...Satisfait en tous points...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTM2335 Microchaîne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTM2335 Microchaîne

19/07/2018

Nederland

Nederland

alles ineen BT mp3 usb geweldig

alles is er bijna compleet mis de koptelefoon aansluiting, als die er was zou je een BT koptelefoon kunnen aan sluiten en was de set een echte verkoop kraker. voor de rest echt Phillips alles werkt zonder gedoe duidelijke handleiding een voorbeeld voor andere

Cet avis concerne le produit BTM2335 Micromuzieksysteem

Cet avis concerne le produit BTM2335 Micromuzieksysteem

28/11/2015

Nederland

Nederland

Veel HiFi voor weinig geld

Een zeer compact strak en mooi uitziend HiFi systeem. Ik stond stomverbaasd wat een prachtig en zuiver geluid eruitkomt van dit systeem met een krachtige bass uit de kleine speakers. De radiozenders zijn zowel automatisch of met de hand te zoeken. Tijd, datum alles is kinderlijk makkelijk in te stellen. Voor dit geld heb ik een zeer goed geluid voor mijn zolder. In mijn huiskamer heb ik de Fidelio A5 waar ik ook goed over te spreken bent.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTM2335 Micromuzieksysteem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTM2335 Micromuzieksysteem

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  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
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