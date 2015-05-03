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Arrêté

Microchaîne

BTM2180/12

4.1

| (8) Avis | 86% recommandent ce produit

Un son riche et puissant

Écoutez toute la musique numérique de votre smartphone via Bluetooth. Équipée d'enceintes Bass Reflex pour des basses puissantes et spectaculaires, cette microchaîne Philips lit également les CD MP3 et les CD-R/RW.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Un son riche et puissant

  • Bluetooth®

  • CD, USB, FM

  • 70 W max.

Tweeter à dôme pour un son riche et naturel

Les tweeters à dôme reproduisent clairement les hautes et moyennes fréquences qui améliorent la qualité sonore générale. Ils offrent un mélange sonore harmonieux, pur et sans distorsion, une clarté vocale exceptionnelle et une grande pureté de son instrumental, ajustant ainsi la balance générale du son lorsque les tweeters sont couplés à des haut-parleurs de graves.

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 5

8

Avis

86%

recommandent ce produit

2
1

03/05/2015

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Anlage

Das Produkt ist gut verarbeitet und hat auch einen guten Klang! Die Leistung könnte natürlich noch besser sein aber ist auch für ein großen Raum gut. Sehr weiterzuempfehlen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTM2180 Mini Stereoanlage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTM2180 Mini Stereoanlage

29/12/2014

Deutschland

Deutschland

viele Funktionen

eine super Anlage mit sehr vielen Funktionen und das zu einem sehr guten Preis. Klang wie eine Große. das einzig negative ist für mich die beiliegende Bedienungsanleitung,die könnte etwas übersichtlicher sein,aber dafür gibt es ja das Internet. :-)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTM2180 Mini Stereoanlage

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14/12/2013

Deutschland

Deutschland

klein aber fein

Tolle Anlage, die viel Power und einen super Klang hat. Sind ausgesprochen zufrieden mit der Leistung dieser kleinen Soundmaschine.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BTM2180 Mini Stereoanlage

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