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Arrêté
Le son adapté à votre environnement
Écoutez la musique de votre baladeur à la maison. Cette microchaîne Philips est dotée de connexions USB Direct et MP3-link. Même le streaming de musique sans fil via Bluetooth® vous procure un plaisir musical en toute simplicité.
Bluetooth®
Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.
Combinaison parfaite d'un design ultraplat et flexible, votre système audio Philips a été soigneusement conçu pour se fondre dans votre intérieur. Le système audio est doté d'un support permettant de le placer en toute sécurité sur une étagère ou un meuble. Vous pouvez également le fixer au mur en toute liberté.
Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.
3.9
sur 5
14
Avis
86%
recommandent ce produit
ciboulette
06/07/2018
France
tres bonne
la commande (zapette) est abimé je désirais la remplacer comment faire? puis je la commander ? merci de me répondre
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTM2056 Microchaîne
Oui, je recommande ce produit
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Natakuvador
12/07/2013
France
très bon appareil
super et efficace à recommander pour tout le monde
Oui, je recommande ce produit
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lede
12/07/2013
France
Acheteur vérifié
très bon appareil
super et efficace à recommander pour tout le monde
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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