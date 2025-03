Protégez vos cheveux de la chaleur

Protégez vos cheveux de la chaleur et préservez jusqu'à 100 %** de leur force naturelle grâce à la technologie ThermoShield Advanced. Cette technologie utilise des capteurs qui analysent la température ambiante jusqu'à 200 fois par seconde, afin d'ajuster la chaleur et protéger et renforcer vos cheveux. Prenez soin de vos cheveux en toute sérénité, séchage après séchage.