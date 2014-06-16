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Arrêté
AJ3112/12
Commencez la journée à votre rythme !
Cet élégant radio-réveil Philips fera de vous un modèle de ponctualité. Équipé d'une radio AM/FM, il offre la possibilité d'être réveillé au son de votre radio préférée ou du buzzer.
Design compact
Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.
Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenchera neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.
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3.6
sur 5
26
Avis
reika
16/06/2014
Nederland
geweldig ding
licht, leuke prijs, makkelijk in te stellen, goed geluid, grote knop voor onderbreking perfect.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3112 Klokradio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3112 Klokradio
horst
23/06/2013
Nederland
goed product
makkelijk in te stellen,leuk modelletje en je heb de keus om met muziek wakker te worden of met de buzzer.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3112 Klokradio
Oui, je recommande ce produit
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johan46
23/06/2013
Nederland
goed product
makkelijk in te stellen,leuk modelletje en je heb de keus om met muziek wakker te worden of met de buzzer.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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