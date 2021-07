Principaux formats HDR. Voyez les films tels que leurs réalisateurs les ont imaginés.

Votre téléviseur Philips est conçu pour tirer le meilleur parti possible du format vidéo HDR10+. Le contraste, la couleur et les niveaux de luminosité s'adaptent image par image. Qu'il s'agisse d'une série incontournable ou de la dernière superproduction hollywoodienne, il affiche des zones d'ombres plus profondes, des surfaces lumineuses éclatantes et des couleurs plus fidèles. Dolby Vision et Dolby Atmos. Image et son comme au cinéma.