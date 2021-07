Dolby Vision et Dolby Atmos. Une image et un son dignes du cinéma.

Grâce à la prise en charge des formats audio et vidéo haut de gamme de Dolby, le son et l'image de vos contenus HDR sont d'un réalisme époustouflant. Qu'il s'agisse de la dernière série en streaming ou d'un coffret Blu-ray, le contraste, la luminosité et les couleurs reflètent parfaitement la vision du réalisateur. L'espace sonore est vaste, clair, détaillé et profond.