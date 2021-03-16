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Arrêté
43PFS5525/12
Portable. Abordable.
Vous cherchez un téléviseur de bonne qualité, mais pas trop sophistiqué ? Ce téléviseur LED compact et abordable vous offre tout ce dont vous avez besoin, sans fioriture. La technologie Pixel Plus HD garantit une image nette, le son est clair et le téléviseur est facile à déplacer d'une pièce à l'autre.
108 cm (43")
Téléviseur LED Full HD
Pixel Plus HD
La HD passe au niveau supérieur avec la Full HD. Offrant un son plus net et plus de luminosité, un meilleur contraste et des couleurs fidèles, cet écran Full HD rend l'expérience télévisuelle encore meilleure.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.4
sur 5
12
Avis
83%
recommandent ce produit
Superkine
16/03/2021
België
Acheteur vérifié
Bon achat
Très bon achat comme second téléviseur, installé dans notre cuisine.
Pour
Prix
Contre
Pas de connexion internet
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit LED 24PFS5525 Téléviseur LED FHD
Date d'utilisation 2020-02-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit LED 24PFS5525 Téléviseur LED FHD
Date d'utilisation 2020-02-16
Gediar49
19/07/2021
Nederland
Heel mooi beeld
Ik zou deze aanraden,wij gebruiken hem op de kamping.
Pour
Goede kwaliteit ,mooie uitstraling
Contre
Geen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit LED 24PFS5525 FHD LED-TV
Date d'utilisation 2021-06-19
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit LED 24PFS5525 FHD LED-TV
Date d'utilisation 2021-06-19
Vdb Ruud
16/05/2021
België
goed toestel
zeer tevreden over deze tv dit is voor ons een extra tv in de keuken met een heel goede beeldkwaliteit
Pour
zeer goede beeldkwalitet
Contre
langzame opstart
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit LED 24PFS5525 FHD LED-TV
Date d'utilisation 2020-04-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit LED 24PFS5525 FHD LED-TV
Date d'utilisation 2020-04-16
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.