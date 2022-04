Le plus franc-tireur des styles de barbe. Une barbe qui refuse de suivre les règles et suit son propre chemin. Quiconque porte une barbichette sait exactement ce qu'il fait, défiant les attentes des poils du visage de la manière la plus espiègle. Nous voyons rarement un style de barbe sans moustache dans la vie ordinaire, mais ce genre de coupe est idéal pour accentuer une mâchoire forte. Alors, comment faire pousser une barbe sans moustache qui rendrait Abraham Lincoln fier ? Nous vous montrerons certains des meilleurs styles de barbe sans moustache pour obtenir ce look unique.