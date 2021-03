Lumea IPL série 9000

L'épilation à la lumière pulsée dans les instituts professionnels existe depuis déjà 25 ans et les recherches menées n'ont pas révélé l'apparition de cancer de la peau ni de problèmes de fertilité. Aucun effet secondaire ou dommage sérieux liés à une utilisation à long terme n'a été signalé. Le Philips Lumea a été développé en collaboration avec des experts de la peau et a été testé sur plus de 2 000 femmes. La technologie de lumière pulsée Lumea est fondée sur la technologie utilisée par les instituts professionnels, que nous avons adaptée pour une utilisation conforme à toutes les réglementations en matière de sécurité s'appliquant aux appareils domestiques. Comme avec tous les produits de soin de la peau, il est important d'utiliser l'appareil conformément au manuel d'utilisation.

L'épilation à la lumière pulsée dans les instituts professionnels existe depuis déjà 25 ans et les recherches menées n'ont pas révélé l'apparition de cancer de la peau ni de problèmes de fertilité. Aucun effet secondaire ou dommage sérieux liés à une utilisation à long terme n'a été signalé. Le Philips Lumea a été développé en collaboration avec des experts de la peau et a été testé sur plus de 2 000 femmes. La technologie de lumière pulsée Lumea est fondée sur la technologie utilisée par les instituts professionnels, que nous avons adaptée pour une utilisation conforme à toutes les réglementations en matière de sécurité s'appliquant aux appareils domestiques. Comme avec tous les produits de soin de la peau, il est important d'utiliser l'appareil conformément au manuel d'utilisation. Le système de sécurité du Lumea assure une émission de flashs uniquement lorsque l'embout est entièrement en contact avec la peau. Le filtre UV intégré garantit que la lumière affecte uniquement les poils et non la peau. Si votre peau est trop foncée, le capteur de couleur de peau empêche l'émission de flashs. Nous vous recommandons d'utiliser le Lumea dans un endroit bien éclairé afin de réduire l'impression lumineuse du flash. Bien que des effets secondaires et des complications soient possibles, ils sont très peu probables tant que vous utilisez le Lumea conformément aux instructions et aux précautions figurant dans le manuel d'utilisation.