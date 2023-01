Comment calmer un bébé qui pleure ?

Pourquoi bébé pleure-t-il ?



Un bébé qui pleure est normal et même attendu, surtout les 3 premiers mois. En général, un bébé pleure au total 1 heure chaque jour les premières semaines. Vers 6 semaines, votre bébé pleurera peut-être jusqu’à 2 heures par jour et ses pleurs atteindront à nouveau 1 heure par jour dès 8 semaines. Rappelez-vous cependant que tous les bébés sont différents, et il en va de même de leur comportement lorsqu’il s’agit de pleurer ! 1 Les pleurs sont la méthode de communication prioritaire de votre bébé et sa façon de vous dire que quelque chose ne va pas. Lorsqu’il s’agit de calmer un bébé qui pleure, la clé est de savoir ce qui le contrarie. Votre bébé pleure peut-être pour l’une des raisons suivantes : 2

Il a faim

Il a des gaz

Il faut changer sa couche

Il est fatigué

Il a besoin de câlins ou d’être porté

Il a des reflux

Il a les pieds froids

Il souffre de coliques S’il vous semble que votre bébé pleure tout le temps, plus de 3 heures par jours et plus 3 jours par semaine, des coliques peuvent en être la cause et il ne faut pas laisser pleurer bébé sans rien faire. Pas de panique cependant : il y a quelques bons réflexes que vous pouvez adopter pour apaiser un bébé qui a des coliques. Pour plus d’informations sur les coliques de bébé, leurs symptômes et les solutions à votre disposition, cliquez ici. Si vous pensez que l’origine de ses pleurs est un reflux acide, vous pouvez en apprendre plus sur les différents types de reflux chez les bébés et comment les gérer par ici. Prenez soin de contacter votre pédiatre si votre bébé pleure tout le temps et semble malade ou présente les symptômes suivants en plus de ses pleurs : 1 Fièvre

Toux ou difficulté à respirer

Vomissements

Diarrhée

Éruption cutanée

Pleurs accentués lorsqu’il est porté ou qu’il bouge

Irritabilité ou fatigue extrêmes