Les aliments interdits pendant la grossesse

Bonne nouvelle : manger sainement pendant votre grossesse ne diffère pas beaucoup d’une alimentation équilibrée en temps normal. Essayez de prendre vos repas à horaires réguliers, en privilégiant les légumes, les fruits et les céréales complètes. Évitez par ailleurs autant que possible les plats préparés et les aliments riches en sucre. Pour des questions de sécurité alimentaire, les viandes crues ou peu cuites, les abats, les sushis, les œufs crus, les fromages à pâte molle et les laits ou jus non pasteurisés font partie des aliments interdits aux femmes enceintes. Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur les principaux aliments à éviter pendant la grossesse : 1 Poissons à haute teneur en mercure, poisson cru et crustacés

Parmi les aliments interdits aux femmes enceintes, il est notamment recommandé de ne pas consommer de poissons comme le marlin, l’espadon, le maquereau royal, le thon et le doré de mer qui ont une teneur élevée en mercure. Préférez le thon en boîte et en petits morceaux au thon frais, à consommer avec modération.



Malheureusement pour les amoureuses des sushis, le poisson cru et les fruits de mer font partie des aliments interdits aux femmes enceintes car ils peuvent contenir des bactéries ou des parasites. Les poissons fumés sont aussi à exclure de votre menu. Fromages à pâte molle au lait non pasteurisé

Les fromages à pâte molle comme la feta, le brie et le camembert sont aussi sur la liste des aliments à éviter enceinte. Fabriqués avec du lait cru, ils peuvent en effet être contaminés par des bactéries de la famille des Listeria 2. Vous n’êtes pas sûre à 100% ? La règle d’or : cherchez l’étiquette qui mentionne un produit pasteurisé ! Lait et les jus non pasteurisés

La même règle s’applique pour les jus et le lait frais. Le jus d’orange frais ou tout autre type de jus non pasteurisé peut contenir des bactéries nocives (E.coli, Listeria, salmonelle) 3. Ces derniers sont des aliments à éviter pendant la grossesse, même s’ils peuvent être très tentants pendant l’été !



Œufs crus

Parmi les aliments à éviter enceinte, les œufs crus sont aussi à bannir. Il est recommandé d’éviter toute nourriture contenant des œufs crus ou pas assez cuits comme la pâte à gâteau et à cookie ou les œufs à la coque ou brouillés. Faites également attention à certaines sauces et au lait de poule, qui peuvent aussi elles aussi contenir des œufs peu ou pas assez cuits. Il est important de ne consommer que des œufs pasteurisés et parfaitement cuits.



Viande et volaille crues ou pas assez cuites

La viande crue ou pas assez cuite peut provoquer la listériose, une maladie dangereuse pour vous et votre bébé 4. Optez pour la prudence et évitez de consommer de la charcuterie durant votre grossesse. Parmi les aliments à éviter, les pâtés et rillettes conservés au réfrigérateur sont également à bannir. Quant aux pièces de viande, assurez-vous qu’elles soient complètement cuites avant de les consommer.



Graines germées crues ou pas assez cuites

Les graines germées crues comme la luzerne, les radis, les trèfles, les fèves ou tout autre espèce de cette famille font aussi partie des aliments interdits aux femmes enceintes car elles peuvent elles aussi provoquer des intoxications alimentaires 4. Assurez-vous que ces aliments soient bien cuits pour réduire le risque de bactéries. La même règle s’applique pour les fruits et légumes non lavés et les salades achetées en grande surface.