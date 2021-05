Airfryer XXL Smart Sensing

NutriU vous aide à tirer le meilleur parti de votre Philips Airfryer avec des recettes, des conseils et des recommandations personnelles. Notre application NutriU vous permet également de maîtriser les bases avec des conseils et instructions pour les nouveaux utilisateurs. Vous pouvez en outre découvrir des centaines de recettes au grill et au four, classifiées par ingrédient, cuisine, temps de préparation et régime alimentaire spécial. Pour plus d'inspiration, il vous suffit d'enregistrer vos recettes préférées et de suivre les utilisateurs qui les ont créées. Ainsi, vous ne manquerez jamais un plat d'un cuisinier qui vous correspond.