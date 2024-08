La technologie Rapid CombiAir permet de cuisiner comme vous l'aimez

La sensation du goût : imaginez des plats toujours cuisinés comme vous aimez et une multitude de nouvelles recettes à découvrir, à goûter et à savourer. Grâce à la technologie Rapid CombiAir, c'est une réalité ! Votre Airfryer Combi avec HomeID ajuste automatiquement le temps de cuisson, la température et la vitesse de l'air. Choisissez un débit d'air faible pour cuire délicatement un steak sous vide, faire mijoter des ragoûts et braiser des viandes. Les possibilités de cuisson à débit d'air élevé, faible et dynamique permettent d'obtenir des aliments délicieusement tendres à l'intérieur et croustillants à l'extérieur.