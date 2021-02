Nos machines espresso super automatiques vous permettent de déguster, en toute simplicité, un café aromatique au goût et à l'arôme de grains frais et de lait. Mettez-vous à l'aise et laissez votre machine espresso super automatique vous préparer l'une de ses 15 spécialités de café. Selon le modèle, vous avez le choix entre un espresso intense, un café-crème, une noisette, un capuccino crémeux et onctueux, un latte macchiato et bien d'autres boissons chaudes. Vous pouvez également personnaliser les nombreux réglages selon vos goûts et conserver vos cafés maison dans différents profils utilisateur.