Les machines espresso super automatiques Philips vous permettent de savourer simplement différentes spécialités de café préparées avec des grains fraîchement moulus et du lait frais, sur simple pression d'un bouton.



Petites et compactes, les machines espresso super automatiques sont idéales au quotidien. Grâce au groupe café amovible et à la technologie AquaClean intégrée, elles sont faciles à entretenir et à nettoyer. Offrez-vous toutes les délices de l'univers du café, en toute simplicité.