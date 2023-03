Un cappuccino onctueux, fraîchement préparé à la maison.

Savourez un cappuccino onctueux, y compris avec vos laits végétaux préférés. Grâce à la technologie de mousse cyclonique, LatteGo transforme différents types de laits et de laits végétaux contenant la bonne quantité de matières grasses et de protéines en une mousse dense et de qualité.