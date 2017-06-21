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    • Une mousse incroyablement veloutée Une mousse incroyablement veloutée Une mousse incroyablement veloutée

      Milk Twister Mousseur à lait - Noir

      CA6500/63

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Une mousse incroyablement veloutée

      Le mousseur à lait Philips vous permet de savourer toutes sortes de recettes de cafés chauds ou froids chez vous, en toute liberté. Grâce à son fouet innovant, vous pourrez recouvrir vos délicieux cafés et boissons lactées d'une couche de mousse de lait merveilleusement onctueuse.

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      Milk Twister
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      Milk Twister

      Mousseur à lait - Noir

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      Une mousse incroyablement veloutée

      Votre café est devenu plus intéressant

      • Revêtement antiadhésif
      • Pour 120 ml de lait
      • Convient à 2 cappuccinos
      • Prépare de la mousse chaude ou froide
      Multifonction : tout un choix de cafés et de boissons au lait

      Multifonction : tout un choix de cafés et de boissons au lait

      Savourez non seulement un grand choix de délicieuses recettes chaudes ou froides à base de café telles qu'un cappuccino ou un latte, mais également d'exquises boissons lactées telles que du thé au lait.

      Revêtement antiadhésif pour un nettoyage facile

      Revêtement antiadhésif pour un nettoyage facile

      Grâce à son revêtement antiadhésif, il suffit de rincer et d'essuyer le Milk Twister Philips pour le nettoyer.

      Suffisamment de mousse de lait pour 2 cappuccinos

      Suffisamment de mousse de lait pour 2 cappuccinos

      Les 120 ml de mousse de lait préparés avec le mousseur à lait Philips Milk Twister sont suffisants pour 2 cappuccinos

      Fouettage magnétique pour une mousse d'une ultime finesse

      Fouettage magnétique pour une mousse d'une ultime finesse

      Grâce à une température et à une vitesse idéales, le mousseur à lait Milk Twister et son fouet innovant produisent une mousse à la finesse et au maintien inégalés.

      Mousse de lait chaude ou froide pour un vaste choix de cafés

      Mousse de lait chaude ou froide pour un vaste choix de cafés

      Le mousseur à lait vous offre la liberté de créer et de savourer un vaste choix de cafés chauds ou froids à la maison, que ce soit un latte macchiato, un cappuccino ou un excellent café glacé.

      Socle 360° sans fil pour un soulèvement et un positionnement faciles

      Socle 360° sans fil pour un soulèvement et un positionnement faciles

      Détachez le mousseur à lait du socle en le soulevant pour verser plus facilement la mousse de lait. Remettre le mousseur à lait en place est tout aussi simple, grâce au connecteur circulaire.

      Fonctionnement pratique à la simple pression d'un bouton

      Pratique, ce mousseur à lait fonctionne à la simple pression d'un bouton.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques générales

        Type de produit
        Mousseur à lait
        Matériau principal
        Plastique
        Garantie
        2 ans
        Compatible lave-vaisselle
        Non

      • Caractéristiques techniques

        Puissance
        420-500 W
        Tension
        220-240 V
        Fréquence
        49 Hz
        Capacité
        120 ml
        Temps de moussage
        130 s

      • Poids et dimensions

        Longueur du produit
        128 mm
        Largeur du produit
        128 mm
        Hauteur du produit
        194 mm
        Poids du produit
        0,79 kg
        Longueur de l'emballage
        151 mm
        Largeur de l'emballage
        151 mm
        Hauteur de l'emballage
        217 mm

      • Pays d'origine

        Fabriqué en
        Chine

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