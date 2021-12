Température pour du thé noir





Les thés noirs nécessitent en réalité des températures différentes en fonction de leur type et tout dépend de celui que vous préparez. Pour les thés noirs plus délicats, essayez de maintenir la température de l’eau du thé entre 80 °C et 90 °C. Pour tous les autres thés noirs, vous pouvez utiliser une eau légèrement plus chaude, entre 90 °C et 100 °C.