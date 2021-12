Saviez-vous qu’en France, nous consommons plus de 2 tasses de café par jour? Ajoutez à cela notre engouement pour le thé, avec une moyenne de 250 g par an et par habitant, et vous avez là la recette d’une bouilloire bien utilisée. Pour préparer une parfaite tasse de thé à chaque fois, il est important de savoir comment détartrer une bouilloire, que ce soit par de simples astuces à appliquer au quotidien ou par un entretien complet. Vous ne savez pas exactement comment nettoyer une bouilloire ? Pas de panique, nous sommes là pour vous aider grâce à notre guide expliquant comment procéder au détartrage de votre appareil, avec notamment des méthodes maison pour nettoyer une bouilloire avec du vinaigre.