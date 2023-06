Les technologies Philips AirBoost et AirCool sont des systèmes de pointe de gestion thermique avec refroidissements actif et passif, pour une plus grande longévité et de meilleures performances. Nous utilisons le système de refroidissement passif lorsque l'espace libre au niveau de l'éclairage avant est suffisant pour évacuer efficacement la chaleur sans perdre en performances. De plus, selon les performances de la LED, nous utilisons soit un refroidissement passif, soit un refroidissement actif. Par exemple, sur les éclairages avant LED-HL [≈H7], l'optique est généralement plus petite que celle des LED-HL [≈H4]), donc l'évacuation de la chaleur doit être active pour éloigner efficacement l'air chaud de la partie arrière de la LED. La technologie Philips SafeBeam projette la lumière exactement là où vous en avez besoin pour votre sécurité (aucun éblouissement pour les conducteurs arrivant en face). Le facteur de mérite (FOM => lumière projetée sur la route) est conforme au règlement ECE R112. Regardez nos différents épisodes sur Philips.com/LEDvideoguide pour en savoir plus sur les « principes de base de l'éclairage automobile de sécurité ».