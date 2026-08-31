Évitez les signaux trompeurs du tableau de bord

Parfois, lors de l'installation de lampes LED retrofit, la faible consommation d'énergie de la LED est interprétée par le système de sécurité de la voiture comme une défaillance des lampes. Un signal d'erreur s'affiche alors sur le tableau de bord malgré le bon fonctionnement des lampes LED. Pour éviter ce désagrément, nous vous recommandons d'utiliser un adaptateur Philips CANbus. L'adaptateur Philips CANbus pour lampes LED Philips HL [HB3/HB4] et HL [HIR2] se connecte au système de sécurité intégré de la voiture pour éliminer les faux messages d'erreur sur le tableau de bord. Les conducteurs peuvent ainsi profiter de leurs lampes LED Philips en toute tranquillité.