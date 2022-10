Une durée de vie pouvant atteindre 2 000 heures

Un double système de refroidissement permet aux lampes Philips Ultinon Pro3022 de fonctionner à leur plus haut niveau de luminosité pendant une durée plus longue pouvant atteindre 2 000 heures***. Leur durée de vie est donc jusqu'à quatre fois plus longue que celle des lampes halogènes.

***Visitez la page Philips.com/AutomotiveSupport pour en savoir plus sur la durée de vie