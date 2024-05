Lampes à longue durée de vie

Une lampe LED idéale offre un éclairage de qualité et dure plus longtemps. Les lampes Philips Ultinon Pro3022 présentent un design durable et sont équipées d'un double système de refroidissement : le système de refroidissement actif AirCool associé à un dissipateur en aluminium qui évacue la chaleur loin des composants critiques. Leur durée de vie peut atteindre 2 000 heures, soit jusqu'à quatre fois plus que les lampes halogènes qu'elles remplacent***.