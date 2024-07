Accédez dès le départ à des informations pertinentes

Accédez plus rapidement à des informations exploitables. Chaque jour, de nouvelles informations factuelles sur les thérapies et les immunothérapies ciblées sont produites. Precision Navigator propose une thérapie prioritaire fondée sur des biomarqueurs et une mise en correspondance des essais cliniques grâce aux interfaces intuitives créées par l’équipe de conception primée de Philips.