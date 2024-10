Le module de diagnostic de la plate-forme de collaboration clinique vous offre la simplicité et l’efficacité d’un espace de travail unique, accessible sur le Web, à partir duquel vous avez accès à l’ensemble des images, données et outils dont vous avez besoin pour lire et créer des comptes-rendus. Ce module permet la lecture, la distribution et l’archivage à l’échelle de l’établissement, sans avoir à passer d’une station de travail à une autre. Il regroupe plusieurs stations de travail spécialisées dans un espace de travail multifonctions unique qui permet aux diagnostiqueurs d’améliorer la qualité de l’interprétation.

Avantages : Application de bureau unique dotée de PowerViewer, outil de traitement et de distribution 3D avancés

Fonctionnalité 3D native étroitement liée au processus de travail et intégrée au client

Simplification de la comparaison volumétrique des examens actuels et antérieurs grâce à l’outil PowerViewer

Outils de signets simples d’utilisation pour le marquage, le rappel, l’affichage et le suivi dans le temps des conclusions dans le contexte global de l’examen

Améliore la qualité du dépistage complexe et le suivi chronique à l’aide d’un module de suivi demi-automatisé

Renforce la fiabilité du diagnostic et prend en charge un nombre de patients plus élevé avec la création de rapports interactifs multimédias natifs