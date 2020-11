Philips IntelliSpace Discovery est une solution d’IA et de visualisation avancée (AV) intégrée de bout en bout permettant d’accéder à des outils d’IA, des fonctionnalités de traitement avancées et de consultation des données.



Les solutions de recherche IntelliSpace Discovery incluent des outils permettant de créer des analyses de données et des solutions d’IA sur mesure au sein d’un environnement clinique.