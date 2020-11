* Sauf Trilogy et CoughAssist E70



** La compatibilité avec le CoughAssist E70 sera disponible dans les prochains mois



Sources



*** Évaluation sur banc, simulation profil neuromusculaire, voies aériennes supérieures fermées.



(1) Contal O, Vignaux L, Combescure C, Pepin JL, Jolliet P, Janssens JP. Monitoring of non-invasive ventilation by built-in software on home bilevel ventilator : a bench test study. Chest 2012 Feb;141(2):469-76. (1) Contal O, Vignaux L, Combescure C, Pepin JL, Jolliet P, Janssens JP. Monitoring of non-invasive ventilation by built-in software on home bilevel ventilator : a bench test study. Chest 2012 Feb;141(2):469-76. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21778253



(2) Gonzalez-Bermejo J, Morelot-Panzini C, Arnol N, Meininger V, Kraoua S, Salachas F, Similowski T. Prognostic value of efficiently correcting nocturnal desaturations after one month of non-invasive ventilation in amyotrophic lateral sclerosis: a retrospective monocentre observational cohort study. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener. 2013 Sep;14(5-6):373-9



(3) Zhu K. et al. Combined effects of leaks, respiratory system properties and upper airway patency on the performance of home ventilators: a bench study. BMC Pulmonary Medicine (2017) 17:145

Mentions légales





Avertissement 1 : Les données fournies par les logiciels ne sont qu'une partie des nombreux éléments à prendre en compte lors de l'évaluation de l'efficacité de la thérapie et ne se substituent pas aux données essentielles pour établir un diagnostic ou une surveillance des patients

Avertissement 2 : Certains dispositifs médicaux risquent d’être affectés par les champs magnétiques. Il est nécessaire de maintenir une distance d’au moins 50 mm entre les fixations magnétiques de ce masque et tout dispositif médical actif, en portant une attention particulière aux dispositifs implantés tels que les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs et les implants cochléaires. Ne pas utiliser ce dispositif dans un appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM) ou à proximité d’un tel équipement.

EncoreAnywhere (DM classe I) est un logiciel destiné à être utilisé par des professionnels, pour recueillir, stocker, gérer et visionner les données d'observance créées par de nombreux appareils Philips pour la thérapie respiratoire et le traitement du sommeil à domicile.

Care Orchestrator Essence (DM classe I) est une application logicielle destinée à être utilisée par des professionnels, pour recueillir, stocker, gérer et visionner les données d’observance créées par l’ensemble des appareils Philips pour la thérapie respiratoire et le traitement du sommeil à domicile.

DreamWear (DM classe I) est une gamme de masques fabriqués par Philips et destinés à servir d’interface pour l’application d’un traitement par PPC ou à deux niveaux de pression au cours d’un traitement contre l’insuffisance respiratoire ou le syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS)

Ces DM conçus par Philips sont des produits de santé réglementés, qui portent, au titre de cette Réglementation, le marquage CE dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par TÜV SÜD Product Service GmbH (0123).

Octobre 2020