Imagerie de contraste ultrasonore

Les produits de contraste échographiques peuvent transformer le rôle de l’échographie dans le foie, en permettant à l’utilisateur d’étudier en temps réel les schémas d’amélioration des lésions hépatiques suspectes, donnant ainsi la possibilité d’émettre des diagnostics plus rapides et plus fiables. Avec le système EPIQ de Philips, l’échographie de contraste (CEUS) est intégrée harmonieusement au processus de travail standard, offrant un niveau de détail optimal sur l’ensemble des examens d’imagerie des artères, de la veine porte et en phase tardive. De plus, grâce à des technologies avancées à portée de main, telles que l’écran MaxVue FHD, la sonde PureWave C9-2, l’imagerie fusionnée et la quantification Q-App, EPIQ garantit une fiabilité optimisée pour la détection et la caractérisation des lésions, même dans les examens les plus difficiles.