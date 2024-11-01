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Réalisez une élastographie hépatique automatisée avec Auto ElastQ et découvrez notre nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.
Auto ElastQ
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Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
L’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS) transforme l’échographie du foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions hépatiques suspectes et d’adopter une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques. Avec la sonde eL18-4, constatez une augmentation de 67 %*** de la cadence d’images CEUS et une augmentation de 76 %*** du champ d’acquisition lors des examens de la thyroïde.
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
L’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS) transforme l’échographie du foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions hépatiques suspectes et d’adopter une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques. Avec la sonde eL18-4, constatez une augmentation de 67 %*** de la cadence d’images CEUS et une augmentation de 76 %*** du champ d’acquisition lors des examens de la thyroïde.
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
L’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS) transforme l’échographie du foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions hépatiques suspectes et d’adopter une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques. Avec la sonde eL18-4, constatez une augmentation de 67 %*** de la cadence d’images CEUS et une augmentation de 76 %*** du champ d’acquisition lors des examens de la thyroïde.
L’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS) transforme l’échographie du foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions hépatiques suspectes et d’adopter une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques. Avec la sonde eL18-4, constatez une augmentation de 67 %*** de la cadence d’images CEUS et une augmentation de 76 %*** du champ d’acquisition lors des examens de la thyroïde.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
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Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
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Nouvelle génération d’Auto Scan
Nouvelle génération d’Auto Scan
La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, réduisant ainsi la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur, tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
Nouvelle génération d’Auto Scan
La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, réduisant ainsi la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur, tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
Nouvelle génération d’Auto Scan
La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, réduisant ainsi la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur, tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, réduisant ainsi la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur, tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
MFI
Imagerie MicroFlow (MFI)
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
Imagerie MicroFlow (MFI)
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
Imagerie MicroFlow (MFI)
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
Collaboration Live
Parlez, échangez des messages, partagez votre écran et diffusez des vidéos rapidement et en toute sécurité depuis un échographe vers un PC ou un appareil mobile, pour permettre à six membres de l’équipe de soins de collaborer.
Renforcez votre équipe sans l’agrandir. Collaboration Live est une plate-forme qui facilite la communication entre un échographe compatible et un utilisateur distant. Grâce à la communication simultanée entre plusieurs utilisateurs, jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité directement depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance.
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Fusion et navigation
Fusion et navigation
Posez vos diagnostics avec assurance, même ceux de cas complexes, grâce aux fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant directement les modalités d’imagerie à l’échographe, vous obtenez un outil de diagnostic encore plus performant vous offrant une qualité d’image impressionnante qui vous permet de prendre plus rapidement des décisions. Vous pouvez étoffer les fonctionnalités de fusion d’images et de navigation via une gamme de sondes adaptées à toutes les applications, comme les sondes X6-1 xMatrix, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 et la toute dernière sonde mC7-2.
Fusion et navigation
Posez vos diagnostics avec assurance, même ceux de cas complexes, grâce aux fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant directement les modalités d’imagerie à l’échographe, vous obtenez un outil de diagnostic encore plus performant vous offrant une qualité d’image impressionnante qui vous permet de prendre plus rapidement des décisions. Vous pouvez étoffer les fonctionnalités de fusion d’images et de navigation via une gamme de sondes adaptées à toutes les applications, comme les sondes X6-1 xMatrix, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 et la toute dernière sonde mC7-2.
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Posez vos diagnostics avec assurance, même ceux de cas complexes, grâce aux fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant directement les modalités d’imagerie à l’échographe, vous obtenez un outil de diagnostic encore plus performant vous offrant une qualité d’image impressionnante qui vous permet de prendre plus rapidement des décisions. Vous pouvez étoffer les fonctionnalités de fusion d’images et de navigation via une gamme de sondes adaptées à toutes les applications, comme les sondes X6-1 xMatrix, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 et la toute dernière sonde mC7-2.
FlexVue avec Orthogonal View
FlexVue avec Orthogonal View
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
FlexVue avec Orthogonal View
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
FlexVue avec Orthogonal View
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
Technologie PureWave et xMatrix
Technologie de sonde PureWave et xMatrix
Grâce à sa puissance, PureWave permet d’obtenir une imagerie de haute qualité, y compris chez les patients techniquement difficiles. La technologie PureWave Crystal constitue la plus grande innovation dans le domaine des matériaux transducteurs piézoélectriques de ces 40 dernières années. Les cristaux de PureWave se caractérisent notamment par leur pureté et leur homogénéité, ce qui leur confère une uniformité quasi parfaite pour améliorer la largeur de la bande passante et doubler l’efficacité des matériaux céramiques classiques.
Technologie de sonde PureWave et xMatrix
Grâce à sa puissance, PureWave permet d’obtenir une imagerie de haute qualité, y compris chez les patients techniquement difficiles. La technologie PureWave Crystal constitue la plus grande innovation dans le domaine des matériaux transducteurs piézoélectriques de ces 40 dernières années. Les cristaux de PureWave se caractérisent notamment par leur pureté et leur homogénéité, ce qui leur confère une uniformité quasi parfaite pour améliorer la largeur de la bande passante et doubler l’efficacité des matériaux céramiques classiques.
Technologie de sonde PureWave et xMatrix
Grâce à sa puissance, PureWave permet d’obtenir une imagerie de haute qualité, y compris chez les patients techniquement difficiles. La technologie PureWave Crystal constitue la plus grande innovation dans le domaine des matériaux transducteurs piézoélectriques de ces 40 dernières années. Les cristaux de PureWave se caractérisent notamment par leur pureté et leur homogénéité, ce qui leur confère une uniformité quasi parfaite pour améliorer la largeur de la bande passante et doubler l’efficacité des matériaux céramiques classiques.
Grâce à sa puissance, PureWave permet d’obtenir une imagerie de haute qualité, y compris chez les patients techniquement difficiles. La technologie PureWave Crystal constitue la plus grande innovation dans le domaine des matériaux transducteurs piézoélectriques de ces 40 dernières années. Les cristaux de PureWave se caractérisent notamment par leur pureté et leur homogénéité, ce qui leur confère une uniformité quasi parfaite pour améliorer la largeur de la bande passante et doubler l’efficacité des matériaux céramiques classiques.
TrueVue
Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue
La méthode avancée d’affichage échographique 3D Philips TrueVue offre des images fœtales 3D d’un réalisme surprenant. Grâce à sa source lumineuse interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.
Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue
La méthode avancée d’affichage échographique 3D Philips TrueVue offre des images fœtales 3D d’un réalisme surprenant. Grâce à sa source lumineuse interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.
Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue
La méthode avancée d’affichage échographique 3D Philips TrueVue offre des images fœtales 3D d’un réalisme surprenant. Grâce à sa source lumineuse interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.
La méthode avancée d’affichage échographique 3D Philips TrueVue offre des images fœtales 3D d’un réalisme surprenant. Grâce à sa source lumineuse interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.
Auto Measure
Auto Measure
Lorsque chaque détail compte, vous pouvez vous appuyer sur l’imagerie de qualité et les processus de travail experts d’EPIQ pour les cas les plus complexes. L’automatisation de niveau expert anticipe les exigences des processus de travail, même pour les cas les plus exigeants. La fonction Auto Measure Abdomen est un outil basé sur l’IA qui reconnaît la région anatomique dans les vues échographiques abdominales standard, positionne les curseurs et effectue les mesures. La fonction Auto Measure permet de réduire le temps d’examen jusqu’à 50 % et de limiter les interactions au clavier et les mouvements de la main, pour des acquisitions plus rapides et plus efficaces.
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Lorsque chaque détail compte, vous pouvez vous appuyer sur l’imagerie de qualité et les processus de travail experts d’EPIQ pour les cas les plus complexes. L’automatisation de niveau expert anticipe les exigences des processus de travail, même pour les cas les plus exigeants. La fonction Auto Measure Abdomen est un outil basé sur l’IA qui reconnaît la région anatomique dans les vues échographiques abdominales standard, positionne les curseurs et effectue les mesures. La fonction Auto Measure permet de réduire le temps d’examen jusqu’à 50 % et de limiter les interactions au clavier et les mouvements de la main, pour des acquisitions plus rapides et plus efficaces.
Auto Measure
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Lorsque chaque détail compte, vous pouvez vous appuyer sur l’imagerie de qualité et les processus de travail experts d’EPIQ pour les cas les plus complexes. L’automatisation de niveau expert anticipe les exigences des processus de travail, même pour les cas les plus exigeants. La fonction Auto Measure Abdomen est un outil basé sur l’IA qui reconnaît la région anatomique dans les vues échographiques abdominales standard, positionne les curseurs et effectue les mesures. La fonction Auto Measure permet de réduire le temps d’examen jusqu’à 50 % et de limiter les interactions au clavier et les mouvements de la main, pour des acquisitions plus rapides et plus efficaces.
Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité
Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité
Il arrive que les innovations les plus simples aient un très fort impact. La fonction 2D Auto Cine a été conçue pour améliorer l’expérience utilisateur et vous aider à gérer votre charge de travail élevée. Vous pouvez obtenir une image claire et nette à chaque pression sur le bouton FREEZE. La fonction 2D Auto Cine revient automatiquement à l’image la plus nette, similaire à celle que vous avez figée.
Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité
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Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité
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Il arrive que les innovations les plus simples aient un très fort impact. La fonction 2D Auto Cine a été conçue pour améliorer l’expérience utilisateur et vous aider à gérer votre charge de travail élevée. Vous pouvez obtenir une image claire et nette à chaque pression sur le bouton FREEZE. La fonction 2D Auto Cine revient automatiquement à l’image la plus nette, similaire à celle que vous avez figée.
Quad Imaging
Quad Imaging
Quad Imaging fournit une évaluation ILA rapide et cohérente, avec moins d’étapes et de variabilité, améliorant ainsi l’efficacité du processus de travail tout en réduisant les besoins de stockage dans les services obstétriques.
Quad Imaging
Quad Imaging fournit une évaluation ILA rapide et cohérente, avec moins d’étapes et de variabilité, améliorant ainsi l’efficacité du processus de travail tout en réduisant les besoins de stockage dans les services obstétriques.
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Affichage haute définition MaxVue
Affichage haute définition MaxVue
Par simple pression d’un bouton, l’affichage haute définition MaxVue permet une visualisation optimale de l’anatomie avec 1 179 648 pixels d’image supplémentaires par rapport à un mode d’affichage 4/3 standard. MaxVue améliore la visualisation des ultrasons et offre 38 % de zone de visualisation supplémentaire pour optimiser l’affichage des modes d’imagerie double, côte à côte, biplan et défilant.
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Par simple pression d’un bouton, l’affichage haute définition MaxVue permet une visualisation optimale de l’anatomie avec 1 179 648 pixels d’image supplémentaires par rapport à un mode d’affichage 4/3 standard. MaxVue améliore la visualisation des ultrasons et offre 38 % de zone de visualisation supplémentaire pour optimiser l’affichage des modes d’imagerie double, côte à côte, biplan et défilant.
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Votre partenaire au quotidien
Votre partenaire au quotidien
L’échographe Philips Affiniti est le parfait équilibre entre ergonomie de pointe et ingénierie de précision, pour un travail plus intuitif avec davantage de confort. Grâce à sa grande qualité d’image, il vous offre les résultats dont vous avez besoin pour une meilleure prise en charge des patients. Découvrez les avantages que le système Philips Affiniti peut apporter à votre spécialité.
Votre partenaire au quotidien
L’échographe Philips Affiniti est le parfait équilibre entre ergonomie de pointe et ingénierie de précision, pour un travail plus intuitif avec davantage de confort. Grâce à sa grande qualité d’image, il vous offre les résultats dont vous avez besoin pour une meilleure prise en charge des patients. Découvrez les avantages que le système Philips Affiniti peut apporter à votre spécialité.
Votre partenaire au quotidien
L’échographe Philips Affiniti est le parfait équilibre entre ergonomie de pointe et ingénierie de précision, pour un travail plus intuitif avec davantage de confort. Grâce à sa grande qualité d’image, il vous offre les résultats dont vous avez besoin pour une meilleure prise en charge des patients. Découvrez les avantages que le système Philips Affiniti peut apporter à votre spécialité.
Juste équilibre entre rapidité et précision
Juste équilibre entre rapidité et précision
Pour répondre aux nombreuses exigences auxquelles vous êtes confronté, vous avez besoin : d’informations diagnostiques rapidement, sans perdre en précision ; de fonctionnalités avancées, mais qui restent faciles à utiliser ; d’un système à la fois ergonomique et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.
Juste équilibre entre rapidité et précision
Pour répondre aux nombreuses exigences auxquelles vous êtes confronté, vous avez besoin : d’informations diagnostiques rapidement, sans perdre en précision ; de fonctionnalités avancées, mais qui restent faciles à utiliser ; d’un système à la fois ergonomique et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.
Juste équilibre entre rapidité et précision
Pour répondre aux nombreuses exigences auxquelles vous êtes confronté, vous avez besoin : d’informations diagnostiques rapidement, sans perdre en précision ; de fonctionnalités avancées, mais qui restent faciles à utiliser ; d’un système à la fois ergonomique et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.
Processus de travail efficaces
Processus de travail efficaces
L’échographe Philips Affiniti 70 améliore l’efficacité de vos processus. Ce système répond à vos besoins quotidiens en termes de rapidité et d’efficacité. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.
Processus de travail efficaces
L’échographe Philips Affiniti 70 améliore l’efficacité de vos processus. Ce système répond à vos besoins quotidiens en termes de rapidité et d’efficacité. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.
Processus de travail efficaces
L’échographe Philips Affiniti 70 améliore l’efficacité de vos processus. Ce système répond à vos besoins quotidiens en termes de rapidité et d’efficacité. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.
Performances remarquables
Performances remarquables
Les sondes PureWave ont été conçues pour optimiser la pénétration chez les patients techniquement difficiles. La performance PureWave est renforcée par le formateur de faisceau de haute précision de l’échographe Affiniti 70. En effet, il offre une large gamme dynamique qui améliore la résolution spatiale, de contraste ainsi que l’homogénéité tissulaire, tout en réduisant les artefacts et le bruit de l’image.
Performances remarquables
Les sondes PureWave ont été conçues pour optimiser la pénétration chez les patients techniquement difficiles. La performance PureWave est renforcée par le formateur de faisceau de haute précision de l’échographe Affiniti 70. En effet, il offre une large gamme dynamique qui améliore la résolution spatiale, de contraste ainsi que l’homogénéité tissulaire, tout en réduisant les artefacts et le bruit de l’image.
Performances remarquables
Les sondes PureWave ont été conçues pour optimiser la pénétration chez les patients techniquement difficiles. La performance PureWave est renforcée par le formateur de faisceau de haute précision de l’échographe Affiniti 70. En effet, il offre une large gamme dynamique qui améliore la résolution spatiale, de contraste ainsi que l’homogénéité tissulaire, tout en réduisant les artefacts et le bruit de l’image.
Confort et performance
Confort et performance
Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti 70 et répondre à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.
Confort et performance
Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti 70 et répondre à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.
Confort et performance
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Investissement judicieux
Investissement judicieux
Son faible coût total de propriété fait de l’échographe Affiniti 70 un excellent investissement. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce aux caractéristiques suivantes :
1) Design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide
2) Services de télémaintenance Philips permettant de résoudre les problèmes via une connexion Internet standard et de réduire ainsi le nombre d’appels de services
3) Accès à notre Service Clients souvent récompensé
Investissement judicieux
Son faible coût total de propriété fait de l’échographe Affiniti 70 un excellent investissement. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce aux caractéristiques suivantes :
1) Design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide
2) Services de télémaintenance Philips permettant de résoudre les problèmes via une connexion Internet standard et de réduire ainsi le nombre d’appels de services
3) Accès à notre Service Clients souvent récompensé
Investissement judicieux
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1) Design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide
2) Services de télémaintenance Philips permettant de résoudre les problèmes via une connexion Internet standard et de réduire ainsi le nombre d’appels de services
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Auto ElastQ
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Réalisez une élastographie hépatique automatisée avec Auto ElastQ et découvrez notre nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.
Auto ElastQ
Réalisez une élastographie hépatique automatisée avec Auto ElastQ et découvrez notre nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.
Réalisez une élastographie hépatique automatisée avec Auto ElastQ et découvrez notre nouvelle génération d’outils d’évaluation de l’état de santé hépatique. Auto ElastQ est conçu pour simplifier le processus de travail de l’utilisateur grâce à des mesures quantitatives des ondes de cisaillement en temps réel.
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
L’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS) transforme l’échographie du foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions hépatiques suspectes et d’adopter une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques. Avec la sonde eL18-4, constatez une augmentation de 67 %*** de la cadence d’images CEUS et une augmentation de 76 %*** du champ d’acquisition lors des examens de la thyroïde.
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
L’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS) transforme l’échographie du foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions hépatiques suspectes et d’adopter une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques. Avec la sonde eL18-4, constatez une augmentation de 67 %*** de la cadence d’images CEUS et une augmentation de 76 %*** du champ d’acquisition lors des examens de la thyroïde.
Imagerie de contraste ultrasonore (CEUS)
L’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS) transforme l’échographie du foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions hépatiques suspectes et d’adopter une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques. Avec la sonde eL18-4, constatez une augmentation de 67 %*** de la cadence d’images CEUS et une augmentation de 76 %*** du champ d’acquisition lors des examens de la thyroïde.
L’imagerie de contraste ultrasonore (CEUS) transforme l’échographie du foie en permettant d’étudier en temps réel l’amélioration des lésions hépatiques suspectes et d’adopter une autre approche non ionisante pour l’évaluation du reflux vésico-urétéral chez les patients pédiatriques. Avec la sonde eL18-4, constatez une augmentation de 67 %*** de la cadence d’images CEUS et une augmentation de 76 %*** du champ d’acquisition lors des examens de la thyroïde.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
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Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Offre une évaluation automatisée du mouvement de la cinétique pariétale dans une projection planaire standard des 17 segments pour faciliter l’évaluation objective de la paroi du ventriculaire gauche. Avec Auto SWMS, vous pouvez obtenir une plus grande reproductibilité et une plus grande efficacité dans vos processus de travail.
Nouvelle génération d’Auto Scan
Nouvelle génération d’Auto Scan
La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, réduisant ainsi la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur, tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
Nouvelle génération d’Auto Scan
La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, réduisant ainsi la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur, tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
Nouvelle génération d’Auto Scan
La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, réduisant ainsi la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur, tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
La fonction Philips AutoSCAN nouvelle génération améliore l’homogénéité de l’image en adaptant la luminosité de chaque pixel, réduisant ainsi la nécessité d’un réglage manuel par l’utilisateur, tout en améliorant la facilité d’utilisation de la sonde. La fonction AutoSCAN nouvelle génération réduit jusqu’à 54 % le nombre de pressions sur les boutons grâce à son optimisation pixel par pixel en temps réel.
MFI
Imagerie MicroFlow (MFI)
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
Imagerie MicroFlow (MFI)
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
Imagerie MicroFlow (MFI)
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
Conçue pour détecter les débits sanguins lents et faibles dans les tissus, cette approche propriétaire supprime de nombreux obstacles associés aux méthodes classiques pour la détection du débit sanguin dans les petits vaisseaux, avec une haute résolution et un minimum d’artefacts. MicroFlow Imaging permet de conserver une cadence d’acquisition élevée ainsi qu’une qualité d’image 2D, tout en appliquant des techniques de réduction des artefacts avancées pour révéler l’anatomie des petits vaisseaux.
Collaboration Live
Parlez, échangez des messages, partagez votre écran et diffusez des vidéos rapidement et en toute sécurité depuis un échographe vers un PC ou un appareil mobile, pour permettre à six membres de l’équipe de soins de collaborer.
Renforcez votre équipe sans l’agrandir. Collaboration Live est une plate-forme qui facilite la communication entre un échographe compatible et un utilisateur distant. Grâce à la communication simultanée entre plusieurs utilisateurs, jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité directement depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance.
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Fusion et navigation
Fusion et navigation
Posez vos diagnostics avec assurance, même ceux de cas complexes, grâce aux fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant directement les modalités d’imagerie à l’échographe, vous obtenez un outil de diagnostic encore plus performant vous offrant une qualité d’image impressionnante qui vous permet de prendre plus rapidement des décisions. Vous pouvez étoffer les fonctionnalités de fusion d’images et de navigation via une gamme de sondes adaptées à toutes les applications, comme les sondes X6-1 xMatrix, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 et la toute dernière sonde mC7-2.
Fusion et navigation
Posez vos diagnostics avec assurance, même ceux de cas complexes, grâce aux fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant directement les modalités d’imagerie à l’échographe, vous obtenez un outil de diagnostic encore plus performant vous offrant une qualité d’image impressionnante qui vous permet de prendre plus rapidement des décisions. Vous pouvez étoffer les fonctionnalités de fusion d’images et de navigation via une gamme de sondes adaptées à toutes les applications, comme les sondes X6-1 xMatrix, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 et la toute dernière sonde mC7-2.
Fusion et navigation
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Posez vos diagnostics avec assurance, même ceux de cas complexes, grâce aux fonctionnalités de fusion d’images entièrement intégrées. Celles-ci permettent aux cliniciens de fusionner rapidement, efficacement et en temps réel des données TDM/IRM/TEP avec les images échographiques, sans alourdir les processus de travail. En associant directement les modalités d’imagerie à l’échographe, vous obtenez un outil de diagnostic encore plus performant vous offrant une qualité d’image impressionnante qui vous permet de prendre plus rapidement des décisions. Vous pouvez étoffer les fonctionnalités de fusion d’images et de navigation via une gamme de sondes adaptées à toutes les applications, comme les sondes X6-1 xMatrix, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 et la toute dernière sonde mC7-2.
FlexVue avec Orthogonal View
FlexVue avec Orthogonal View
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
FlexVue avec Orthogonal View
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
FlexVue avec Orthogonal View
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
Outils faciles à utiliser conçus pour extraire des plans anatomiques complexes à partir d’ensembles de données 3D. Cette fonction avancée offre une grande flexibilité en termes d’acquisition de plans, complétée par un progiciel de mesure complet pour une quantification précise.
Technologie PureWave et xMatrix
Technologie de sonde PureWave et xMatrix
Grâce à sa puissance, PureWave permet d’obtenir une imagerie de haute qualité, y compris chez les patients techniquement difficiles. La technologie PureWave Crystal constitue la plus grande innovation dans le domaine des matériaux transducteurs piézoélectriques de ces 40 dernières années. Les cristaux de PureWave se caractérisent notamment par leur pureté et leur homogénéité, ce qui leur confère une uniformité quasi parfaite pour améliorer la largeur de la bande passante et doubler l’efficacité des matériaux céramiques classiques.
Technologie de sonde PureWave et xMatrix
Grâce à sa puissance, PureWave permet d’obtenir une imagerie de haute qualité, y compris chez les patients techniquement difficiles. La technologie PureWave Crystal constitue la plus grande innovation dans le domaine des matériaux transducteurs piézoélectriques de ces 40 dernières années. Les cristaux de PureWave se caractérisent notamment par leur pureté et leur homogénéité, ce qui leur confère une uniformité quasi parfaite pour améliorer la largeur de la bande passante et doubler l’efficacité des matériaux céramiques classiques.
Technologie de sonde PureWave et xMatrix
Grâce à sa puissance, PureWave permet d’obtenir une imagerie de haute qualité, y compris chez les patients techniquement difficiles. La technologie PureWave Crystal constitue la plus grande innovation dans le domaine des matériaux transducteurs piézoélectriques de ces 40 dernières années. Les cristaux de PureWave se caractérisent notamment par leur pureté et leur homogénéité, ce qui leur confère une uniformité quasi parfaite pour améliorer la largeur de la bande passante et doubler l’efficacité des matériaux céramiques classiques.
Grâce à sa puissance, PureWave permet d’obtenir une imagerie de haute qualité, y compris chez les patients techniquement difficiles. La technologie PureWave Crystal constitue la plus grande innovation dans le domaine des matériaux transducteurs piézoélectriques de ces 40 dernières années. Les cristaux de PureWave se caractérisent notamment par leur pureté et leur homogénéité, ce qui leur confère une uniformité quasi parfaite pour améliorer la largeur de la bande passante et doubler l’efficacité des matériaux céramiques classiques.
TrueVue
Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue
La méthode avancée d’affichage échographique 3D Philips TrueVue offre des images fœtales 3D d’un réalisme surprenant. Grâce à sa source lumineuse interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.
Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue
La méthode avancée d’affichage échographique 3D Philips TrueVue offre des images fœtales 3D d’un réalisme surprenant. Grâce à sa source lumineuse interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.
Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue
La méthode avancée d’affichage échographique 3D Philips TrueVue offre des images fœtales 3D d’un réalisme surprenant. Grâce à sa source lumineuse interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.
La méthode avancée d’affichage échographique 3D Philips TrueVue offre des images fœtales 3D d’un réalisme surprenant. Grâce à sa source lumineuse interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.
Auto Measure
Auto Measure
Lorsque chaque détail compte, vous pouvez vous appuyer sur l’imagerie de qualité et les processus de travail experts d’EPIQ pour les cas les plus complexes. L’automatisation de niveau expert anticipe les exigences des processus de travail, même pour les cas les plus exigeants. La fonction Auto Measure Abdomen est un outil basé sur l’IA qui reconnaît la région anatomique dans les vues échographiques abdominales standard, positionne les curseurs et effectue les mesures. La fonction Auto Measure permet de réduire le temps d’examen jusqu’à 50 % et de limiter les interactions au clavier et les mouvements de la main, pour des acquisitions plus rapides et plus efficaces.
Auto Measure
Lorsque chaque détail compte, vous pouvez vous appuyer sur l’imagerie de qualité et les processus de travail experts d’EPIQ pour les cas les plus complexes. L’automatisation de niveau expert anticipe les exigences des processus de travail, même pour les cas les plus exigeants. La fonction Auto Measure Abdomen est un outil basé sur l’IA qui reconnaît la région anatomique dans les vues échographiques abdominales standard, positionne les curseurs et effectue les mesures. La fonction Auto Measure permet de réduire le temps d’examen jusqu’à 50 % et de limiter les interactions au clavier et les mouvements de la main, pour des acquisitions plus rapides et plus efficaces.
Auto Measure
Lorsque chaque détail compte, vous pouvez vous appuyer sur l’imagerie de qualité et les processus de travail experts d’EPIQ pour les cas les plus complexes. L’automatisation de niveau expert anticipe les exigences des processus de travail, même pour les cas les plus exigeants. La fonction Auto Measure Abdomen est un outil basé sur l’IA qui reconnaît la région anatomique dans les vues échographiques abdominales standard, positionne les curseurs et effectue les mesures. La fonction Auto Measure permet de réduire le temps d’examen jusqu’à 50 % et de limiter les interactions au clavier et les mouvements de la main, pour des acquisitions plus rapides et plus efficaces.
Lorsque chaque détail compte, vous pouvez vous appuyer sur l’imagerie de qualité et les processus de travail experts d’EPIQ pour les cas les plus complexes. L’automatisation de niveau expert anticipe les exigences des processus de travail, même pour les cas les plus exigeants. La fonction Auto Measure Abdomen est un outil basé sur l’IA qui reconnaît la région anatomique dans les vues échographiques abdominales standard, positionne les curseurs et effectue les mesures. La fonction Auto Measure permet de réduire le temps d’examen jusqu’à 50 % et de limiter les interactions au clavier et les mouvements de la main, pour des acquisitions plus rapides et plus efficaces.
Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité
Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité
Il arrive que les innovations les plus simples aient un très fort impact. La fonction 2D Auto Cine a été conçue pour améliorer l’expérience utilisateur et vous aider à gérer votre charge de travail élevée. Vous pouvez obtenir une image claire et nette à chaque pression sur le bouton FREEZE. La fonction 2D Auto Cine revient automatiquement à l’image la plus nette, similaire à celle que vous avez figée.
Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité
Il arrive que les innovations les plus simples aient un très fort impact. La fonction 2D Auto Cine a été conçue pour améliorer l’expérience utilisateur et vous aider à gérer votre charge de travail élevée. Vous pouvez obtenir une image claire et nette à chaque pression sur le bouton FREEZE. La fonction 2D Auto Cine revient automatiquement à l’image la plus nette, similaire à celle que vous avez figée.
Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité
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Fonction Philips 2D Auto Cine pour une sélection d’images en toute simplicité
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Il arrive que les innovations les plus simples aient un très fort impact. La fonction 2D Auto Cine a été conçue pour améliorer l’expérience utilisateur et vous aider à gérer votre charge de travail élevée. Vous pouvez obtenir une image claire et nette à chaque pression sur le bouton FREEZE. La fonction 2D Auto Cine revient automatiquement à l’image la plus nette, similaire à celle que vous avez figée.
Quad Imaging
Quad Imaging
Quad Imaging fournit une évaluation ILA rapide et cohérente, avec moins d’étapes et de variabilité, améliorant ainsi l’efficacité du processus de travail tout en réduisant les besoins de stockage dans les services obstétriques.
Quad Imaging
Quad Imaging fournit une évaluation ILA rapide et cohérente, avec moins d’étapes et de variabilité, améliorant ainsi l’efficacité du processus de travail tout en réduisant les besoins de stockage dans les services obstétriques.
Quad Imaging
Quad Imaging fournit une évaluation ILA rapide et cohérente, avec moins d’étapes et de variabilité, améliorant ainsi l’efficacité du processus de travail tout en réduisant les besoins de stockage dans les services obstétriques.
Quad Imaging fournit une évaluation ILA rapide et cohérente, avec moins d’étapes et de variabilité, améliorant ainsi l’efficacité du processus de travail tout en réduisant les besoins de stockage dans les services obstétriques.
Affichage haute définition MaxVue
Affichage haute définition MaxVue
Par simple pression d’un bouton, l’affichage haute définition MaxVue permet une visualisation optimale de l’anatomie avec 1 179 648 pixels d’image supplémentaires par rapport à un mode d’affichage 4/3 standard. MaxVue améliore la visualisation des ultrasons et offre 38 % de zone de visualisation supplémentaire pour optimiser l’affichage des modes d’imagerie double, côte à côte, biplan et défilant.
Affichage haute définition MaxVue
Par simple pression d’un bouton, l’affichage haute définition MaxVue permet une visualisation optimale de l’anatomie avec 1 179 648 pixels d’image supplémentaires par rapport à un mode d’affichage 4/3 standard. MaxVue améliore la visualisation des ultrasons et offre 38 % de zone de visualisation supplémentaire pour optimiser l’affichage des modes d’imagerie double, côte à côte, biplan et défilant.
Affichage haute définition MaxVue
Par simple pression d’un bouton, l’affichage haute définition MaxVue permet une visualisation optimale de l’anatomie avec 1 179 648 pixels d’image supplémentaires par rapport à un mode d’affichage 4/3 standard. MaxVue améliore la visualisation des ultrasons et offre 38 % de zone de visualisation supplémentaire pour optimiser l’affichage des modes d’imagerie double, côte à côte, biplan et défilant.
Par simple pression d’un bouton, l’affichage haute définition MaxVue permet une visualisation optimale de l’anatomie avec 1 179 648 pixels d’image supplémentaires par rapport à un mode d’affichage 4/3 standard. MaxVue améliore la visualisation des ultrasons et offre 38 % de zone de visualisation supplémentaire pour optimiser l’affichage des modes d’imagerie double, côte à côte, biplan et défilant.
Votre partenaire au quotidien
Votre partenaire au quotidien
L’échographe Philips Affiniti est le parfait équilibre entre ergonomie de pointe et ingénierie de précision, pour un travail plus intuitif avec davantage de confort. Grâce à sa grande qualité d’image, il vous offre les résultats dont vous avez besoin pour une meilleure prise en charge des patients. Découvrez les avantages que le système Philips Affiniti peut apporter à votre spécialité.
Votre partenaire au quotidien
L’échographe Philips Affiniti est le parfait équilibre entre ergonomie de pointe et ingénierie de précision, pour un travail plus intuitif avec davantage de confort. Grâce à sa grande qualité d’image, il vous offre les résultats dont vous avez besoin pour une meilleure prise en charge des patients. Découvrez les avantages que le système Philips Affiniti peut apporter à votre spécialité.
Votre partenaire au quotidien
L’échographe Philips Affiniti est le parfait équilibre entre ergonomie de pointe et ingénierie de précision, pour un travail plus intuitif avec davantage de confort. Grâce à sa grande qualité d’image, il vous offre les résultats dont vous avez besoin pour une meilleure prise en charge des patients. Découvrez les avantages que le système Philips Affiniti peut apporter à votre spécialité.
Juste équilibre entre rapidité et précision
Juste équilibre entre rapidité et précision
Pour répondre aux nombreuses exigences auxquelles vous êtes confronté, vous avez besoin : d’informations diagnostiques rapidement, sans perdre en précision ; de fonctionnalités avancées, mais qui restent faciles à utiliser ; d’un système à la fois ergonomique et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.
Juste équilibre entre rapidité et précision
Pour répondre aux nombreuses exigences auxquelles vous êtes confronté, vous avez besoin : d’informations diagnostiques rapidement, sans perdre en précision ; de fonctionnalités avancées, mais qui restent faciles à utiliser ; d’un système à la fois ergonomique et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.
Juste équilibre entre rapidité et précision
Pour répondre aux nombreuses exigences auxquelles vous êtes confronté, vous avez besoin : d’informations diagnostiques rapidement, sans perdre en précision ; de fonctionnalités avancées, mais qui restent faciles à utiliser ; d’un système à la fois ergonomique et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.
Processus de travail efficaces
Processus de travail efficaces
L’échographe Philips Affiniti 70 améliore l’efficacité de vos processus. Ce système répond à vos besoins quotidiens en termes de rapidité et d’efficacité. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.
Processus de travail efficaces
L’échographe Philips Affiniti 70 améliore l’efficacité de vos processus. Ce système répond à vos besoins quotidiens en termes de rapidité et d’efficacité. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.
Processus de travail efficaces
L’échographe Philips Affiniti 70 améliore l’efficacité de vos processus. Ce système répond à vos besoins quotidiens en termes de rapidité et d’efficacité. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.
Performances remarquables
Performances remarquables
Les sondes PureWave ont été conçues pour optimiser la pénétration chez les patients techniquement difficiles. La performance PureWave est renforcée par le formateur de faisceau de haute précision de l’échographe Affiniti 70. En effet, il offre une large gamme dynamique qui améliore la résolution spatiale, de contraste ainsi que l’homogénéité tissulaire, tout en réduisant les artefacts et le bruit de l’image.
Performances remarquables
Les sondes PureWave ont été conçues pour optimiser la pénétration chez les patients techniquement difficiles. La performance PureWave est renforcée par le formateur de faisceau de haute précision de l’échographe Affiniti 70. En effet, il offre une large gamme dynamique qui améliore la résolution spatiale, de contraste ainsi que l’homogénéité tissulaire, tout en réduisant les artefacts et le bruit de l’image.
Performances remarquables
Les sondes PureWave ont été conçues pour optimiser la pénétration chez les patients techniquement difficiles. La performance PureWave est renforcée par le formateur de faisceau de haute précision de l’échographe Affiniti 70. En effet, il offre une large gamme dynamique qui améliore la résolution spatiale, de contraste ainsi que l’homogénéité tissulaire, tout en réduisant les artefacts et le bruit de l’image.
Confort et performance
Confort et performance
Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti 70 et répondre à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.
Confort et performance
Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti 70 et répondre à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.
Confort et performance
Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti 70 et répondre à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.
Investissement judicieux
Investissement judicieux
Son faible coût total de propriété fait de l’échographe Affiniti 70 un excellent investissement. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce aux caractéristiques suivantes :
1) Design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide
2) Services de télémaintenance Philips permettant de résoudre les problèmes via une connexion Internet standard et de réduire ainsi le nombre d’appels de services
3) Accès à notre Service Clients souvent récompensé
Investissement judicieux
Son faible coût total de propriété fait de l’échographe Affiniti 70 un excellent investissement. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce aux caractéristiques suivantes :
1) Design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide
2) Services de télémaintenance Philips permettant de résoudre les problèmes via une connexion Internet standard et de réduire ainsi le nombre d’appels de services
3) Accès à notre Service Clients souvent récompensé
Investissement judicieux
Son faible coût total de propriété fait de l’échographe Affiniti 70 un excellent investissement. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce aux caractéristiques suivantes :
1) Design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide
2) Services de télémaintenance Philips permettant de résoudre les problèmes via une connexion Internet standard et de réduire ainsi le nombre d’appels de services
3) Accès à notre Service Clients souvent récompensé
Le système Philips Affiniti est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié BSI 0086. Il est destiné au diagnostic médical par imagerie ultrasonore. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation le marquage CE
*Sur la base d’un panel de 20 utilisateurs
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
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