Parlez, échangez des messages, partagez votre écran et diffusez des vidéos rapidement et en toute sécurité depuis un échographe vers un PC ou un appareil mobile, pour permettre à six membres de l’équipe de soins de collaborer.

Renforcez votre équipe sans l’agrandir. Collaboration Live est une plate-forme qui facilite la communication entre un échographe compatible et un utilisateur distant. Grâce à la communication simultanée entre plusieurs utilisateurs, jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des vidéos rapidement et en toute sécurité directement depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance.